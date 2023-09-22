Агент Кокорина объяснил уход форварда из «Фиорентины»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о решении игрока вернуться в кипрский клуб из «Фиорентины».

«Лично я доволен, что он играет, получает игровое время, занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие. На сегодняшний день Александр, конечно, рад.

Благодарен «Арису», что они ждали до последнего его возвращения. Клубу можно только сказать спасибо за терпение, что они ждали и очень хотели видеть его в команде.

Если говорить про «Фиорентину», Александр был не против остаться в клубе, но не на правах человека, который участвует в тренировочном процессе.

Он хотел остаться и быть равноценным игроком, который получает одинаковую возможность как тренироваться, так и играть. К сожалению, этого не произошло», – заявил агент.