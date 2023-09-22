Лепсая назвал лучший клуб РПЛ по работе на латинском трансферном рынке

Известный футбольный функционер Тимур Лепсая оценил работу российских клубов на трансферном рынке Южной Америки.

«Эффективнее всех на латинском рынке отработало «Динамо». Помимо пришедших игроков, о которых мы поговорим, клуб вернул Бальбуэну. Это стоило больших усилий, а ещe позволило закрыть проблемную позицию без покупки нового игрока.

ЦСКА? Тоже хорошая работа. Давила – очень интересный игрок, Келвен – защитник, который был на виду в Бразилии. Наверное, клуб недостаточно удовлетворeн кампанией из-за срывов двух трансферов защитников – Капишабы и Велингтона, но всe равно они провели достойную работу.

А ещe выделю трансфер уругвайца Оласы в «Краснодар». Защитник давно играет в Европе, выступал со Смоловым за «Сельту». «Краснодар» сумел совершить трансфер из «Вальядолида». За 2 млн евро клуб получил хорошего и надeжного игрока», – сказал Лепсая.