«Снова красно-белый!»: Глушаков нашел новый клуб

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков стал футболистом костромского «Спартака».

«Денис Глушаков снова красно-белый!

Сегодня в офисе ФК «Спартак» подписал контракт полузащитник Денис Борисович Глушаков. Денис всегда говорил, что вернeтся в «Спартак», и он это сделал, но с новой футбольной миссией!

Попав в вихрь проигрышей, клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей.

Денис, добро пожаловать в костромскую красно-белую семью», – написала пресс-служба клуба в телеграме.