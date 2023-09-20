«Снова красно-белый!»: Глушаков нашел новый клуб

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков стал футболистом костромского «Спартака».
«Денис Глушаков снова красно-белый!
Сегодня в офисе ФК «Спартак» подписал контракт полузащитник Денис Борисович Глушаков. Денис всегда говорил, что вернeтся в «Спартак», и он это сделал, но с новой футбольной миссией!
Попав в вихрь проигрышей, клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей.
Денис, добро пожаловать в костромскую красно-белую семью», – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
- Он брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: телеграм-канал «Спартака» К