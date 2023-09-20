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    «Снова красно-белый!»: Глушаков нашел новый клуб

    Экс-игрок сборной России Денис Глушаков стал футболистом костромского «Спартака».

    «Денис Глушаков снова красно-белый!

    Сегодня в офисе ФК «Спартак» подписал контракт полузащитник Денис Борисович Глушаков. Денис всегда говорил, что вернeтся в «Спартак», и он это сделал, но с новой футбольной миссией!

    Попав в вихрь проигрышей, клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей.

    Денис, добро пожаловать в костромскую красно-белую семью», – написала пресс-служба клуба в телеграме.

    • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал «Спартака» К

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