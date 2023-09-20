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    • «Реал» – «Унион»: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    «Реал» – «Унион»: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    В среду, 20 сентября, «Реал» сыграет с «Унионом». Начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени.

    «Реал»

    «Сливочные» лидируют в чемпионате Испании. В активе команды 15 голов, набранные в 5 встречах национального первенства. В последних пяти матчах подопечные Карло Анчелотти одержали пять побед.

    «Унион»

    Команда Урса Фишера идет на восьмом месте в чемпионате Германии. Команда в четырех играх набрала шесть очков. В последних пяти матчах были одержаны три победы. Еще в двух встречах берлинцы уступили.

    Факты

    Для команд это будет первая очная встреча. Ранее мадридцы и берлинцы не играли между собой.

    Наш прогноз на игру

    «Унион», безусловно, может преподнести сюрприз, и обыграть фаворита на своем поле. Но учитывая текущую форму «Реала», предположим, что команда Анчелотти возьмет верх над дерзким дебютантом ЛЧ. Наш прогноз – победа «Реала» (1.38), ТБ 2.5 (1.74).

    Источник: Бомбардир

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