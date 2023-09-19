Радимов назвал явного фаворита Лиги чемпионов

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворитов Лиги чемпионов.
«Фавориты Лиги чемпионов? «Барселона» точно будет претендовать, у них поставленная игра, контроль мяча, есть психология победителей. «Реал» – идет перестройка состава, но все равно они будут фаворитами.
«Манчестер Сити» – явный фаворит, как и в прошлом розыгрыше, команда только усиливается», – сказал Радимов.
- Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 сентября.
- «Бомбардир» проведет текстовые трансляции матчей «Милан» – «Ньюкасл» и «ПСЖ» – «Боруссия» Д.
Источник: «Матч ТВ»