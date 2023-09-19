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    Радимов назвал явного фаворита Лиги чемпионов

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворитов Лиги чемпионов.

    «Фавориты Лиги чемпионов? «Барселона» точно будет претендовать, у них поставленная игра, контроль мяча, есть психология победителей. «Реал» – идет перестройка состава, но все равно они будут фаворитами.

    «Манчестер Сити» – явный фаворит, как и в прошлом розыгрыше, команда только усиливается», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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