Радимов назвал явного фаворита Лиги чемпионов

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«Фавориты Лиги чемпионов? «Барселона» точно будет претендовать, у них поставленная игра, контроль мяча, есть психология победителей. «Реал» – идет перестройка состава, но все равно они будут фаворитами.

«Манчестер Сити» – явный фаворит, как и в прошлом розыгрыше, команда только усиливается», – сказал Радимов.