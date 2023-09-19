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    Сафонов отреагировал на скандальное заявление Карпина

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Карпин призвал футболистов уезжать в Европу и пробовать там свои силы, если у них будет такая возможность. За это многие на него обозлились, мол, он призывает ослаблять чемпионат. Как вы отнеслись к заявлению Валерия Георгиевича?

    – Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда‑то дальше.

    В Европе распространена философия того, что чем больше ты играешь – тем лучше контракт получишь и сможешь попасть в более сильную лигу.

    Поэтому совет Валерия Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России всe хорошо. Кроме нашей страны, есть еще много разных лиг, где играют в разнообразный футбол.

    Самое главное, что Валерий Георгиевич высказал свое мнение. Зачем осуждать людей за личные честные мысли? Лично я могу сказать ему спасибо за то, что он делится своим мнением. Для меня круто понимать, что человек искренне говорит то, что он думает.

    На мой взгляд, те, кто его осуждают, делают неправильно, я бы так не поступал.

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    Источник: «Матч ТВ»

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