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    • Петржела заявил, что есть только один шанс остановить «Зенит»

    Петржела заявил, что есть только один шанс остановить «Зенит»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, как «Спартаку» остановить «Зенит».

    – Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?

    – У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.

    – Может, вам стоит возглавить «Спартак»?

    – Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» – это единственный шанс остановить «Зенит», ха-ха. Но им не повезло, что я за «Зенит»!

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
    • «Спартак» идет шестым.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Босота Сахары 1 час назад

      Смените пластинку...Кто то задает вопрос Петржеле, которого уже и не помнят, и обязательно про Спартак..

      1
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      Рейтинг: +6163

      Питерский князь 1 час назад

      Посмешил нормально.
      Мясных сейчас начнёт бомбить так, сколько волос у Абаскаля на голове нет.
      :)))

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