Петржела заявил, что есть только один шанс остановить «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, как «Спартаку» остановить «Зенит».

– Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?

– У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.

– Может, вам стоит возглавить «Спартак»?

– Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» – это единственный шанс остановить «Зенит», ха-ха. Но им не повезло, что я за «Зенит»!