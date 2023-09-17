Символическая сборная из самых дорогих капитанов – в ней есть россиянин

Чё? Неужели в мире так непопулярны капитаны- вратари, что Сафонов за 15 миллионов самым дорогим оказался??
Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих клубных капитанов на текущий момент. В ней есть представитель РПЛ.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Мартин Эдегор («Арсенал»).
Нападающие: Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»).