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    • Символическая сборная из самых дорогих капитанов – в ней есть россиянин

    Символическая сборная из самых дорогих капитанов – в ней есть россиянин

    Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих клубных капитанов на текущий момент. В ней есть представитель РПЛ.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

    Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

    Нападающие: Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12489

      BRO_football 1 час назад

      Чё? Неужели в мире так непопулярны капитаны- вратари, что Сафонов за 15 миллионов самым дорогим оказался??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9298

      vladik12 > BRO_football 59 минут назад

      Ну вот так вот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9298

      vladik12 2 часа назад

      Такая команда дошла бы как минимум до полуфинала ЛЧ.

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