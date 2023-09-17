Символическая сборная из самых дорогих капитанов – в ней есть россиянин

Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих клубных капитанов на текущий момент. В ней есть представитель РПЛ.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

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