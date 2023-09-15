Уткин назвал комментатора «Матч ТВ» «Гуглом с пиписькой»

Одни дегенераты отодвинули от "корыта" другого дегенерата, и последнему теперь ничего не остаётся, кроме как кидаться в них калом
Видеоблогер Василий Уткин высказался о комментаторах «Матч ТВ».
«Дмитрий Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся».
Александр Неценко – *** [великолепный] редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.
Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».
Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и все. Поймите, это не комментарий в чистом виде«, – сказал Уткин.
- Неценко комментирует футбол на ТВ более 10 лет.
- До этого он работал в еженедельнике «Футбол».
- Уткин комментирует футбол с прошлого века.