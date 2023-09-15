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    Уткин назвал комментатора «Матч ТВ» «Гуглом с пиписькой»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о комментаторах «Матч ТВ».

    «Дмитрий Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся».

    Александр Неценко – *** [великолепный] редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.

    Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».

    Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и все. Поймите, это не комментарий в чистом виде«, – сказал Уткин.

    • Неценко комментирует футбол на ТВ более 10 лет.
    • До этого он работал в еженедельнике «Футбол».
    • Уткин комментирует футбол с прошлого века.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57086

      MaxRnD 25 минут назад

      Одни дегенераты отодвинули от "корыта" другого дегенерата, и последнему теперь ничего не остаётся, кроме как кидаться в них калом

      0
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      Рейтинг: +1492

      GreyDM 25 минут назад

      А уткин и с сиськами и, наверное, с пиписькой)))

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      Рейтинг: +4715

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да они там все гуглы с писькой.

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