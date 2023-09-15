Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин назвал комментатора «Матч ТВ» «Гуглом с пиписькой»

15 сентября 2023, 19:45
15

Видеоблогер Василий Уткин высказался о комментаторах «Матч ТВ».

«Дмитрий Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся».

Александр Неценко – *** [великолепный] редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.

Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».

Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и все. Поймите, это не комментарий в чистом виде«, – сказал Уткин.

  • Неценко комментирует футбол на ТВ более 10 лет.
  • До этого он работал в еженедельнике «Футбол».
  • Уткин комментирует футбол с прошлого века.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1694798656
Да они там все гуглы с писькой.
Ответить
GreyDM
1694801141
А уткин и с сиськами и, наверное, с пиписькой)))
Ответить
MaxRnD
1694801175
Одни дегенераты отодвинули от "корыта" другого дегенерата, и последнему теперь ничего не остаётся, кроме как кидаться в них калом
Ответить
odessakmv
1694839121
по-моему им всем стало слишком скучно, нужно разослать им письма счастья для участия в одной операции
Ответить
cska1948
1694859453
На канале Матч ТВ комментаторы не комментируют то, что на картинке. Они соревнуются в знании футбольной истории вообще и клубов которые играют в частности. Особенно в этом преуспел Генич, который любит задавать собеседнику, не соведущему, а именно собеседнику, вопросы из истории клубов.
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
10
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
11
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+