Уткин назвал комментатора «Матч ТВ» «Гуглом с пиписькой»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о комментаторах «Матч ТВ».

«Дмитрий Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся».

Александр Неценко – *** [великолепный] редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.

Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».

Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и все. Поймите, это не комментарий в чистом виде«, – сказал Уткин.