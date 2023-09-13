«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в матче 8-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 17 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Оренбург»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Локомотив» – «Оренбург»
- победа «Локомотива» – 1.82
- ничья – 3.95
- победа «Оренбурга» – 4.30
Источник: Бомбардир