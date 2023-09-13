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    • Григорян: «Российский футбол – это не РПЛ и не сборная, а Вторая лига»

    Григорян: «Российский футбол – это не РПЛ и не сборная, а Вторая лига»

    Экс-тренер «Кубани» Александр Григорян высказался о будущем российского футбола.

    «Я только из Первого дивизиона, где есть столько проблем для развития нашего футбола, что мне тема сборной не интересна. Тема сборной сейчас не актуальна. Мне кажется, что журналисты это обсуждают из-за отсутствия европейских соревнований, но это бессмысленно. Толку обсуждать то, где нет мотивации?

    В России практически не освещается ФНЛ. Сейчас есть Золотая и Серебряная зоны. Вторая лига настолько сложным турниром стала, что получилась реальная прослойка между Первой и Второй лигой. Но вам же это все не интересно.

    А Вторая лига – это сегодня и есть российский футбол. Сегодня российский футбол – это не РПЛ и не сборная. Как может сборная сейчас заслуживать внимания, если нет соревнований?

    Разговоры по поводу сборной, что правильно или неправильно, настолько для меня дикие. Потому что столько у нас сейчас проблем в развитии футбола, что даже не хочется на тему сборной высказываться», – сказал Григорян.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +834

      Алекс636363 31 минуту назад

      маленького глупого григоряна уволили из кубани. и правильно сделали. пусть идет в настоящий российский футбол. желательно поглубже.

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      Рейтинг: +7254

      Из Твери Леха 1 час назад

      Была даже такая фраза: ФНЛ - лучшая лига мира!

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