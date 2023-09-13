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    • Четыре игрока сборной Греции пропустили матч с Гибралтаром из-за несуществующего перебора жeлтых карточек

    Четыре игрока сборной Греции пропустили матч с Гибралтаром из-за несуществующего перебора жeлтых карточек

    Футболисты сборной Греции Костас Цимикас, Манолис Сиопис, Димитрис Курбелис и Петрос Манталос пропустили матч отбора к Евро-2024 с Гибралтаром (5:0) из-за ошибки Греческой федерации футбола, журналист Константинос Лианос.

    Четыре игрока пропустили матч, поскольку в местной федерации футбола решили, что дисквалификация наступает после двух желтых карточек

    На самом деле дисквалификация наступает после трех карточек.

    • Греция с 9 очками занимает 3 место в группе B.
    • Гибралтар идет на последней строчке, не набрав очков.

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    Источник: «Бомбардир»

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