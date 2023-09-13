Четыре игрока сборной Греции пропустили матч с Гибралтаром из-за несуществующего перебора жeлтых карточек

Футболисты сборной Греции Костас Цимикас, Манолис Сиопис, Димитрис Курбелис и Петрос Манталос пропустили матч отбора к Евро-2024 с Гибралтаром (5:0) из-за ошибки Греческой федерации футбола, журналист Константинос Лианос.
Четыре игрока пропустили матч, поскольку в местной федерации футбола решили, что дисквалификация наступает после двух желтых карточек
На самом деле дисквалификация наступает после трех карточек.
- Греция с 9 очками занимает 3 место в группе B.
- Гибралтар идет на последней строчке, не набрав очков.
Источник: «Бомбардир»