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    • Матыцин: «Без поддержки церкви невозможно развивать отечественный спорт»

    Матыцин: «Без поддержки церкви невозможно развивать отечественный спорт»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин указал на роль церкви в развитии отечественного спорта.

    «Я уверен, что сегодня тот этап в развитии государственной системы, когда мы не можем без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью планировать и развивать отечественный спорт.

    Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство.

    Я уверен, что благодаря духовному насыщению спорта мы будем продолжать достижениями наших спортсменов», – сказал Матыцин на пленарном заседании форума «Вера и спорт» в Кемерове.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +68968

      portero 12 минут назад

      Без смены руководства во всех отраслях нехера неизменится когда такие ****** несут херню , живут в своём мире!!!!

      0
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      Рейтинг: +6510

      subbotaspartak 22 минуты назад

      За упокой провещал...

      0
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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 24 минуты назад

      Забыл сказать, у срамтака то, да большая насыщенность духовная, у них свой трансгендерный ЛГБТ Бог.

      0
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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 27 минут назад

      Срамтак, это секта, путь в некуда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3135

      АЛЕКС 58 51 минуту назад

      А попы в рясах бегать по полю будут?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5335

      Эном айс 1 час назад

      Свят,свят, свят
      ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4170

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Духовной пищей сыт не будешь! Гыгыгы

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      Рейтинг: +19656

      NewLife 1 час назад

      Кто нибудь видел патриарха, занимающегося спортом, хотя бы на пробежке ?))))))))) Вероятно посыл министра вызван деньгами и откатами. Ракеты из веника опрыскивают, пардон, окропляют, а они разбиваются.

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      Рейтинг: +3951

      acor94 1 час назад

      1. 50 процентов от пожертвований церквям переходит в клубы ПФЛ.
      2. РПЦ становится генеральным спонсором Спартака (только Бог поможет им победить)
      3. Митрополит становится почётным президентом РФС, его голос при голосовании удваивается (с Божьей помощью).

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      Рейтинг: +12640

      DeStar 1 час назад

      жесть конечно, нынешняя церковь в 21 веке это раковая опухоль человечества. Повторю, нынешняя.
      Самое лицемерное место на земле)

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