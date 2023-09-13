Матыцин: «Без поддержки церкви невозможно развивать отечественный спорт»

Министр спорта РФ Олег Матыцин указал на роль церкви в развитии отечественного спорта.

«Я уверен, что сегодня тот этап в развитии государственной системы, когда мы не можем без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью планировать и развивать отечественный спорт.

Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство.

Я уверен, что благодаря духовному насыщению спорта мы будем продолжать достижениями наших спортсменов», – сказал Матыцин на пленарном заседании форума «Вера и спорт» в Кемерове.