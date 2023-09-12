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Акинфеев высказался об отстранении сборной России

12 сентября 2023, 19:13

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что ему жаль молодых российских футболистов.

Россия уже полтора года отстранена от еврокубков. Сборная играет только товарищеские матчи.

– Ты сказал, что «жалеть» – ужасное слово, но ты смотришь на пацанов и понимаешь, что в их возрасте брал Кубок УЕФА.

– Обидно, что они не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Это поколение не может и не будет, наверное, расти так, как хочется всем в стране. Без сильных соперников ничего не происходит, не обижая наш чемпионат.

И вот за это обидно: футболисты-то ни при чем, попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы как-то все это разрешалось, потому что потихонечку стали спорт пускать: и водные виды, и Карасев поехал. Но, думаю, это просто его сходство с Коллиной.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
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