Галактионов рассказал о разговоре с Дзюбой на тему его юмористического шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал участие форварда Артема Дзюбы в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***».

«Безусловно, мы с ним это обсуждали, определeнные вещи проговорили с ним, и свою позицию я ему тоже сказал. Наверное, это определeнная степень самовыражения.

Если Артeму нравится за пределами клуба выступать в определeнном шоу, естественно, клуб идeт навстречу, мы в этом проблемы не видим. Конечно, мы должны понимать, что степень цензурности должна быть», – сказал Галактионов в эфире программы «Футбол России».