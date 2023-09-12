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    • Галактионов рассказал о разговоре с Дзюбой на тему его юмористического шоу

    Галактионов рассказал о разговоре с Дзюбой на тему его юмористического шоу

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал участие форварда Артема Дзюбы в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***».

    «Безусловно, мы с ним это обсуждали, определeнные вещи проговорили с ним, и свою позицию я ему тоже сказал. Наверное, это определeнная степень самовыражения.

    Если Артeму нравится за пределами клуба выступать в определeнном шоу, естественно, клуб идeт навстречу, мы в этом проблемы не видим. Конечно, мы должны понимать, что степень цензурности должна быть», – сказал Галактионов в эфире программы «Футбол России».

    • Дзюба ведет шоу вместе с Леонидом Слуцким.
    • Они шутят над приглашенными гостями, связанными с футболом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5988

      Питерский князь 2 часа назад

      Интересно, как тренер отреагирует, когда Дзюба начнёт на весь ютуб-канал дрочить?

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