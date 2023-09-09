Агент Селюк: «Роналду отправили на пенсию»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Криштиану Роналду уже не играет на топ-уровне.

Прошлой зимой португалец присоединился к «Аль-Насру».

В Саудовской Аравии его сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Впервые за 19 лет Роналду не попал в топ-30 претендентов на «Золотой мяч».

«Роналду сошeл с дистанции. Его переход в Саудовскую Аравию – направление больше в деньги, чем в футбол.

Поэтому за португальца мало кто будет голосовать, его уже отправили на пенсию. Хотя теперь он заработает много денег», – сказал Селюк.