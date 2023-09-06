Все 30 претендентов на «Золотой мяч» – впервые за 19 лет без Роналду

Оргкомитет «Золотого мяча» опубликовал 30-ку претендентов на трофей в этом году.

В список вошли Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Рубеш Диаш («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал Мадрид»), Родри («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ким Мин Чжэ («Бавария»), Лука Модрич («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»).

Впервые за 19 лет в число претендентов на попал Криштиану Роналду.

Действующий обладатель приза – Карим Бензема.

Церемония вручения состоится 30 октября.

Портал Goal считает главным претендентом на «Золотой мяч» Лионеля Месси.

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