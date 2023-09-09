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    Агкацев назвал две причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

    • «Краснодар» набрал 17 очков в 7 турах РПЛ и занимает 1-е место в таблице лиги.
    • Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).

    – За счет чего «Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ?

    За счет командной работы и самоотдачи.

    – Обидно, что при этом не выиграли два матча – у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?

    – Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.

    – Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

    – Ну, еще рано говорить – начало сезона только.

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    Источник: «Известия»

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