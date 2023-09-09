Агкацев назвал две причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.
- «Краснодар» набрал 17 очков в 7 турах РПЛ и занимает 1-е место в таблице лиги.
- Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).
– За счет чего «Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ?
– За счет командной работы и самоотдачи.
– Обидно, что при этом не выиграли два матча – у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?
– Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.
– Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?
– Ну, еще рано говорить – начало сезона только.
Источник: «Известия»