Агкацев назвал две причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

«Краснодар» набрал 17 очков в 7 турах РПЛ и занимает 1-е место в таблице лиги.

Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).

– За счет чего «Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ?

– За счет командной работы и самоотдачи.

– Обидно, что при этом не выиграли два матча – у «Локомотива» (1:1) и «Факела» (0:0), не забив пенальти в обеих встречах?

– Конечно, да. Хотели побеждать во всех играх.

– Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

– Ну, еще рано говорить – начало сезона только.