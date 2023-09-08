Соболев назвал себя Оливером Каном

Сборная России накануне провела тренировку в Белокаменке – на берегу Кольского залива.
Нападающий Александр Соболев объяснил, почему был вратарем.
– Почему вы во время матча с детьми играли в воротах?
– Я вратарь. Оливер Кан. Люблю играть в воротах, прикольно – после тренировок всегда в ворота встаю.
– Получается?
– Думаю, что если меня взять вратарем во Вторую лигу, через три года обратно в «Спартак» позовут – уже голкипером.
- Накануне сборная России сыграла вничью с молодежной сборной Египта (1:1).
- 11 сентября состоится повторный матч в Суэце.
- 12 сентября Россия встретится с Катаром.
Источник: «РБ Спорт»