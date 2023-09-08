Соболев назвал себя Оливером Каном

Сборная России накануне провела тренировку в Белокаменке – на берегу Кольского залива.

Нападающий Александр Соболев объяснил, почему был вратарем.

– Почему вы во время матча с детьми играли в воротах?

– Я вратарь. Оливер Кан. Люблю играть в воротах, прикольно – после тренировок всегда в ворота встаю.

– Получается?

– Думаю, что если меня взять вратарем во Вторую лигу, через три года обратно в «Спартак» позовут – уже голкипером.