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    Соболев назвал себя Оливером Каном

    Сборная России накануне провела тренировку в Белокаменке – на берегу Кольского залива.

    Нападающий Александр Соболев объяснил, почему был вратарем.

    – Почему вы во время матча с детьми играли в воротах?

    – Я вратарь. Оливер Кан. Люблю играть в воротах, прикольно – после тренировок всегда в ворота встаю.

    – Получается?

    – Думаю, что если меня взять вратарем во Вторую лигу, через три года обратно в «Спартак» позовут – уже голкипером.

    • Накануне сборная России сыграла вничью с молодежной сборной Египта (1:1).
    • 11 сентября состоится повторный матч в Суэце.
    • 12 сентября Россия встретится с Катаром.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.09.2023 22:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2455

      evgevg13 4 минуты назад

      Во время матча с детьми- вот это его вратарский уровень. А что не говорить, сколько детвора ему накатила?

      0
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      Рейтинг: +14

      romario 94 10 минут назад

      Клоун он, а не Кан

      1
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      Рейтинг: +2238

      alll-333 16 минут назад

      Ну а что не Львом Яшиным?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      The only one 21 минуту назад

      Может ты и Кант, но далеко не Оливер...

      2
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      Рейтинг: +21708

      Cleaner 7 часов назад

      Соболев, ты ДЕЛЬФИН!

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