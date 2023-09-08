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    • Дэвид Бекхэм – новый герой шоу «Улица Виктора Гусева» на канале «Суперлига»

    Дэвид Бекхэм – новый герой шоу «Улица Виктора Гусева» на канале «Суперлига»

    «Улица Гусева» – новая программа о ярких личностях футбола.

    На YouTube-канале «Суперлига» вышел шестой выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев в уютной атмосфере рассказывает яркие истории о звездах мирового футбола.

    Герой выпуска – английский полузащитник, владелец клуба «Интер Майами», один из самых популярных и противоречивых игроков последних десятилетий Дэвид Бекхэм.

    Виктор Гусев расскажет, как Бекс стал настоящей поп-звездой футбола. Вы узнаете, почему Бекхэм в детстве две недели тренировался с «Барселоной», какую роль в его жизни сыграл телевизор в тбилисской гостинице и как Дэвид не попал в заявку на Олимпийские игры-2012, вызвав удивление самого принца Уильяма.

    Выпуск по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=iu17NKa0nFg

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    Источник: Бомбардир

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