Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году

Издание L’Equipe дало инсайд по поводу будущего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Если 24-летний футболист не продлит контракт с парижским клубом, то в 2024 году сможет сменить команду в качестве свободного агента.

Главным претендентом на французского нападающего остается «Реал». Поспорить с ним собирается «Ливерпуль».