Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году

Издание L’Equipe дало инсайд по поводу будущего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Если 24-летний футболист не продлит контракт с парижским клубом, то в 2024 году сможет сменить команду в качестве свободного агента.
Главным претендентом на французского нападающего остается «Реал». Поспорить с ним собирается «Ливерпуль».
- В новом сезоне Мбаппе забил 5 голов в 3 матчах.
- Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
- Сообщалось, что игрок помог «ПСЖ» сэкономить более 100 миллионов, что привело к примирению сторон.
Источник: L’Equipe