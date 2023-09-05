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  • Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году

Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году

5 сентября 2023, 16:52
2

Издание L’Equipe дало инсайд по поводу будущего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Если 24-летний футболист не продлит контракт с парижским клубом, то в 2024 году сможет сменить команду в качестве свободного агента.

Главным претендентом на французского нападающего остается «Реал». Поспорить с ним собирается «Ливерпуль».

  • В новом сезоне Мбаппе забил 5 голов в 3 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
  • Сообщалось, что игрок помог «ПСЖ» сэкономить более 100 миллионов, что привело к примирению сторон.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Ливерпуль Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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alefreddy
1693928420
и Зенит ну как же без него
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zigbert
1694009684
Ждать осталось недолго. Реал не упустит свой шанс.
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