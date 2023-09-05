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    • Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году

    Во Франции назвали два клуба, которые поспорят за Мбаппе в 2024 году

    Издание L’Equipe дало инсайд по поводу будущего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Если 24-летний футболист не продлит контракт с парижским клубом, то в 2024 году сможет сменить команду в качестве свободного агента.

    Главным претендентом на французского нападающего остается «Реал». Поспорить с ним собирается «Ливерпуль».

    • В новом сезоне Мбаппе забил 5 голов в 3 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
    • Сообщалось, что игрок помог «ПСЖ» сэкономить более 100 миллионов, что привело к примирению сторон.

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    Источник: L’Equipe

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    05.09.2023 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 часа назад

      Ждать осталось недолго. Реал не упустит свой шанс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 18:40

      и Зенит ну как же без него

      1
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