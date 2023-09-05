Мбаппе помог «ПСЖ» сэкономить более 100 миллионов

Во Франции рассказали о джентльменском соглашении между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

Футболист летом отказался от части бонусов, что позволило клубу сэкономить более 100 миллионов евро.

Например, француз не получит бонус за лояльность, размер которого составляет 60-80 миллионов евро.

Это привело к примирению между сторонами, вследствие чего 24-летний нападающий вернулся в состав.

Однако насчет продления контракта, истекающего в 2024 году, Мбаппе не изменил мнение. Его план – отработать до конца договор с «ПСЖ» и уйти в 2024 году в качестве свободного агента.