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    Мбаппе помог «ПСЖ» сэкономить более 100 миллионов

    Во Франции рассказали о джентльменском соглашении между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

    Футболист летом отказался от части бонусов, что позволило клубу сэкономить более 100 миллионов евро.

    Например, француз не получит бонус за лояльность, размер которого составляет 60-80 миллионов евро.

    Это привело к примирению между сторонами, вследствие чего 24-летний нападающий вернулся в состав.

    Однако насчет продления контракта, истекающего в 2024 году, Мбаппе не изменил мнение. Его план – отработать до конца договор с «ПСЖ» и уйти в 2024 году в качестве свободного агента.

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    Источник: L’Equipe

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    05.09.2023 14:46
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