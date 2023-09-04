Федотов рассказал, что мешает ЦСКА показывать стабильную игру

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов недоволен работой клуба на трансферном рынке.

– Второй сезон трансферы у ЦСКА происходят к 7-8 туру. Вас это огорчает?

– Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось не то что тренироваться, а играть.

Это не способствует набору формы – одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру.

– Не жалеете, что не пытались вернуть Марио Фернандеса – после увиденного в матче?

– Мы пытались вернуть. Он одной ногой был здесь. Не знаю всех тонкостей, что не сложилось. Но вот так сложилось.

Он показывает определенный уровень, достаточно неплохой. Он показал, что есть порох в пороховницах.