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    • Федотов рассказал, что мешает ЦСКА показывать стабильную игру

    Федотов рассказал, что мешает ЦСКА показывать стабильную игру

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов недоволен работой клуба на трансферном рынке.

    – Второй сезон трансферы у ЦСКА происходят к 7-8 туру. Вас это огорчает?

    – Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьезные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось не то что тренироваться, а играть.

    Это не способствует набору формы – одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру.

    – Не жалеете, что не пытались вернуть Марио Фернандеса – после увиденного в матче?

    – Мы пытались вернуть. Он одной ногой был здесь. Не знаю всех тонкостей, что не сложилось. Но вот так сложилось.

    Он показывает определенный уровень, достаточно неплохой. Он показал, что есть порох в пороховницах.

    • ЦСКА набрал 11 очков в 7 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Клуб летом потратил на усиление состава 12,3 млн евро.
    • Новичками московской команды стали Виктор Давила, Келлвен, Аббосбек Файзуллаев. Также был выкуплен Мойзес.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2023 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      kara-mba 5 сентября, 08:21

      С Фернандесом конечно ЦСКА обгадился. Беспринципности надо учиться у б о м ж е й..

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