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Федотов высказался о ничьей с «Зенитом»

3 сентября 2023, 20:37
10

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Зенитом». Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

«Забили быстрый гол и попали под давление. Мы знаем наши проблемы. Знаем, откуда это идет.

Здорово сыграл Игорь Акинфеев. Но и мы неплохо оборонялись.

Во втором тайме сняли несколько напряженность, могли уколоть впереди… А то, что произошло в конце, это обидно. Но итог справедливый, нас поймали на невнимательности. Несчастный случай.

Соперник действовал чуть быстрее. Мы после матча с «Сочи» на сложном поле в тяжелых климатических условиях не успевали быстро работать с мячом. Должны были более качественно выходить из обороны в атаку. «Зенит» в этом плане быстро забирал мяч, можно было сыграть качественнее», – сказал Федотов.

  • ЦСКА занимает 7-е место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 6 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (10)
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Marshall1956
1693762968
Очень много работы.команда совсем плохо играет.Оренбург и зенит это показали
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Ziklop
1693763096
несчастный случай это Кержаков! мог на угловой выбить!
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paracetamol
1693763476
Как можно играть качественно с некачественными игроками? - Только сидеть в в своей штрафной!
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Просто-333
1693763560
Типа: повинную голову меч не сечёт
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knikos
1693763688
Ну что , федот как был федотом , так им и остался . Трудовой гол в свои ворота - несчастный случай , а гол "Колхозника" - ... счастливый ???
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CSKA57
1693763734
Усиливаться надо! В концовке игроки сильно устают, отсюда и невнимательность.
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САНЁК17
1693765296
Первый гол пропустили потому что курили, а второй гол пропустили потому что бухали от первого гола! Как то так
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Вомбат
1693765630
Феноменально. "Забили быстрый гол" - это гол ЦСКА. "Несчастный случай" - это гол в ворота ЦСКА. Это ж надо, как человек видит все с точностью до наоборот!
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neveldomha
1693769253
Кони отскочили, устроив в конце матча заваруху. Видно было, что сил уже нет.
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Бриг
1693774776
Акинфеев, конечно, лучший в коротких перестрелках. Прям, как молодой (помню игру в Англии с Арсеналом). Спас ЦСКА.
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