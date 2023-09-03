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    Федотов высказался о ничьей с «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Зенитом». Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

    «Забили быстрый гол и попали под давление. Мы знаем наши проблемы. Знаем, откуда это идет.

    Здорово сыграл Игорь Акинфеев. Но и мы неплохо оборонялись.

    Во втором тайме сняли несколько напряженность, могли уколоть впереди… А то, что произошло в конце, это обидно. Но итог справедливый, нас поймали на невнимательности. Несчастный случай.

    Соперник действовал чуть быстрее. Мы после матча с «Сочи» на сложном поле в тяжелых климатических условиях не успевали быстро работать с мячом. Должны были более качественно выходить из обороны в атаку. «Зенит» в этом плане быстро забирал мяч, можно было сыграть качественнее», – сказал Федотов.

    • ЦСКА занимает 7-е место в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 6 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2023 20:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2326

      Бриг 3 сентября, 23:59

      Акинфеев, конечно, лучший в коротких перестрелках. Прям, как молодой (помню игру в Англии с Арсеналом). Спас ЦСКА.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5372

      neveldomha 3 сентября, 22:27

      Кони отскочили, устроив в конце матча заваруху. Видно было, что сил уже нет.

      1
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 21:31

      После косяка Кержакова на 8 минуте. Федот поставил 2 этажный автобус на весь матч. После Бердыева не видел таких автобусов. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат 3 сентября, 21:27

      Феноменально. "Забили быстрый гол" - это гол ЦСКА. "Несчастный случай" - это гол в ворота ЦСКА. Это ж надо, как человек видит все с точностью до наоборот!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1405

      САНЁК17 3 сентября, 21:21

      Первый гол пропустили потому что курили, а второй гол пропустили потому что бухали от первого гола! Как то так

      1
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      Рейтинг: +3723

      CSKA57 3 сентября, 20:55

      Усиливаться надо! В концовке игроки сильно устают, отсюда и невнимательность.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11699

      knikos 3 сентября, 20:54

      Ну что , федот как был федотом , так им и остался . Трудовой гол в свои ворота - несчастный случай , а гол "Колхозника" - ... счастливый ???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 3 сентября, 20:52

      Типа: повинную голову меч не сечёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 20:51

      Как можно играть качественно с некачественными игроками?
      - Только сидеть в в своей штрафной!

      2
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 20:44

      несчастный случай это Кержаков! мог на угловой выбить!

      4
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