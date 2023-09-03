Федотов высказался о ничьей с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Зенитом». Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

«Забили быстрый гол и попали под давление. Мы знаем наши проблемы. Знаем, откуда это идет.

Здорово сыграл Игорь Акинфеев. Но и мы неплохо оборонялись.

Во втором тайме сняли несколько напряженность, могли уколоть впереди… А то, что произошло в конце, это обидно. Но итог справедливый, нас поймали на невнимательности. Несчастный случай.

Соперник действовал чуть быстрее. Мы после матча с «Сочи» на сложном поле в тяжелых климатических условиях не успевали быстро работать с мячом. Должны были более качественно выходить из обороны в атаку. «Зенит» в этом плане быстро забирал мяч, можно было сыграть качественнее», – сказал Федотов.