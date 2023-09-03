Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
Главный тренер: Микель Артета
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Мартинес, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Антони, Марсьяль.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир