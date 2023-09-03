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    Ивич прокомментировал победу над «Спартаком»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подытожил матч седьмого тура РПЛ против «Спартака».

    «Прежде всего, хочу поздравить своих футболистов с большой победой. Они здорово работали как в первом, так и во втором тайме. Они заслужили эту победу.

    По матчу мы были командой, которая контролировала ритм игры, особенно в первом тайме. Соперники же делали то, что делали, после контратак и каких-то быстрых переходов, но у нас было два-три отличных момента, мы забили гол. Джон Кордоба забил этот красивый мяч. Это была та игра, к которой мы и готовились до начала матча.

    Мы ожидали, что второй тайм «Спартак» начнeт сильно. Они постарались оказать давление, попытались отыграться. У них было попадание в перекладину и множество фланговых кроссов. У «Спартака» хватает качественных футболистов для создания преимущества в игре один на один. У них хорошие удары, хорошие подачи, мощные игроки впереди, поэтому мы ожидали много длинных передач. Но, опять-таки, считаю, что мы очень хорошо отреагировали. Забили один мяч и могли забить, наверное, ещe один, как минимум.

    Я очень горжусь своими игроками. Они начали учиться тому, как выигрывать большие матчи», – сказал серб.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Это единственная команда сезона без поражений.
    • В 7 турах «Краснодар» пропустил 2 гола.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    03.09.2023 12:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1166

      edw7777 3 сентября, 14:49

      Я бы еще добавил пару слов о судействе. Так нельзя. Если рефери был бы объективен, счет должен был быть минимум 4:0. А про комментаторов вообще противно говорить... Но все же: такое впечатления, что на поле играла сборная России против США, к примеру, и проиграла... Как можно ставить на игру таких горе-комментаторов. У нас в стране не все болеют за Спартак!!! Краснодар - МОЛОДЦЫ!

      3
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 3 сентября, 13:53

      Краснодар ОБЪЕКТИВНО сильнее Спартака. Потому и победили.

      2
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 13:01

      Ивич: "не думал, что свини такие слабаки, да и тренеришка у них хумно!"

      1
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