Ивич прокомментировал победу над «Спартаком»

Я бы еще добавил пару слов о судействе. Так нельзя. Если рефери был бы объективен, счет должен был быть минимум 4:0. А про комментаторов вообще противно говорить... Но все же: такое впечатления, что на поле играла сборная России против США, к примеру, и проиграла... Как можно ставить на игру таких горе-комментаторов. У нас в стране не все болеют за Спартак!!! Краснодар - МОЛОДЦЫ!
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подытожил матч седьмого тура РПЛ против «Спартака».
«Прежде всего, хочу поздравить своих футболистов с большой победой. Они здорово работали как в первом, так и во втором тайме. Они заслужили эту победу.
По матчу мы были командой, которая контролировала ритм игры, особенно в первом тайме. Соперники же делали то, что делали, после контратак и каких-то быстрых переходов, но у нас было два-три отличных момента, мы забили гол. Джон Кордоба забил этот красивый мяч. Это была та игра, к которой мы и готовились до начала матча.
Мы ожидали, что второй тайм «Спартак» начнeт сильно. Они постарались оказать давление, попытались отыграться. У них было попадание в перекладину и множество фланговых кроссов. У «Спартака» хватает качественных футболистов для создания преимущества в игре один на один. У них хорошие удары, хорошие подачи, мощные игроки впереди, поэтому мы ожидали много длинных передач. Но, опять-таки, считаю, что мы очень хорошо отреагировали. Забили один мяч и могли забить, наверное, ещe один, как минимум.
Я очень горжусь своими игроками. Они начали учиться тому, как выигрывать большие матчи», – сказал серб.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Это единственная команда сезона без поражений.
- В 7 турах «Краснодар» пропустил 2 гола.