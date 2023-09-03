Ивич прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подытожил матч седьмого тура РПЛ против «Спартака».

«Прежде всего, хочу поздравить своих футболистов с большой победой. Они здорово работали как в первом, так и во втором тайме. Они заслужили эту победу.

По матчу мы были командой, которая контролировала ритм игры, особенно в первом тайме. Соперники же делали то, что делали, после контратак и каких-то быстрых переходов, но у нас было два-три отличных момента, мы забили гол. Джон Кордоба забил этот красивый мяч. Это была та игра, к которой мы и готовились до начала матча.

Мы ожидали, что второй тайм «Спартак» начнeт сильно. Они постарались оказать давление, попытались отыграться. У них было попадание в перекладину и множество фланговых кроссов. У «Спартака» хватает качественных футболистов для создания преимущества в игре один на один. У них хорошие удары, хорошие подачи, мощные игроки впереди, поэтому мы ожидали много длинных передач. Но, опять-таки, считаю, что мы очень хорошо отреагировали. Забили один мяч и могли забить, наверное, ещe один, как минимум.

Я очень горжусь своими игроками. Они начали учиться тому, как выигрывать большие матчи», – сказал серб.