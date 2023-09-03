Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов оценил матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Спартак» так хорошо начал, одержал три победы подряд. А теперь вот одно очко в четырех встречах. С учетом задач и амбиций можно говорить, что это плохой, если не провальный, старт чемпионата. Отставание от лидера составляет уже семь очков.

Когда они только переподписали контракт с Гильермо Абаскалем, я сразу сказал, что они поспешили. Весну прошлого сезона он, по сути, провалил. Никакой необходимости в этом решении не было. В итоге просто дали Абаскалю заработать. Если сейчас его будут убирать, придется платить солидную неустойку.

Что касается матча, то это была проверка для обеих команд. Игра показала, что «Краснодар» полностью соответствует первому месту. «Быки» полностью переиграли «Спартак. На данный момент они даже стабильнее «Зенита» и ничем не уступают ему по составу. Клуб усилил линию обороны, обладает мощной средней линией и атакой. Посмотрите, что Джон Кордоба сделал с Алексисом Дуарте и Георгием Джикией! Ресурс для борьбы за чемпионство у «быков» есть – другой вопрос, хватит ли опыта и стабильности.

«Краснодар» мог забить и больше. У «Спартака» же моментов особо не было. Во втором тайме «красно-белым» даже не позволили организовать штурм. Очень надежно оборонялись, быстро переходили из обороны в атаку. При этом слишком уж глубоко не садились, играли плотно и жестко. «Спартаку» позволяли только передачи во фланг и навесы в штрафную – зачастую безадресные.

Ошибка Денисова, которая привела к пенальти, связана с прессингом, под которым он находился. Он вроде бы правильно занял позицию, но был под таким давлением, что не имел возможности оценить ситуацию. В итоге не глядя отдал на вратаря, а этот молодой пацан Кокшаров доработал эпизод до конца. Отчасти спартаковца жаль: на него теперь спустят всех собак.

Ну, а Абаскаль опять не угадал с составом. С таким подбором игроков точно можно найти более оптимальное сочетание. Прежде всего, проблемы были в средней линии. «Динамо» в Фонбет Кубке России удалось подавить за счет скорости, быстрых переходов: у Руслана Литвинова, Данила Пруцева и Антона Зиньковского это отлично получалось. Здесь же у него Умяров выпал из игры, Игнатов тоже не был заметен, Тео Бонгонда растворился…

Наиль Умяров – это вообще не уровень команды, которая претендует на что-то серьезное в РПЛ. Даже Кристофер Мартинс сильнее: и по скорости, и по физике. Ну и в целом с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве больше не приходится. Это не беда клуба, это беда тренера, который не может из своих классных футболистов выбрать оптимальный состав. Отсюда и такие результаты. Думаю, российского специалиста в такой ситуации уже давно уволили бы», – сказал Бубнов.