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    • Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов оценил матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    «Спартак» так хорошо начал, одержал три победы подряд. А теперь вот одно очко в четырех встречах. С учетом задач и амбиций можно говорить, что это плохой, если не провальный, старт чемпионата. Отставание от лидера составляет уже семь очков.

    Когда они только переподписали контракт с Гильермо Абаскалем, я сразу сказал, что они поспешили. Весну прошлого сезона он, по сути, провалил. Никакой необходимости в этом решении не было. В итоге просто дали Абаскалю заработать. Если сейчас его будут убирать, придется платить солидную неустойку.

    Что касается матча, то это была проверка для обеих команд. Игра показала, что «Краснодар» полностью соответствует первому месту. «Быки» полностью переиграли «Спартак. На данный момент они даже стабильнее «Зенита» и ничем не уступают ему по составу. Клуб усилил линию обороны, обладает мощной средней линией и атакой. Посмотрите, что Джон Кордоба сделал с Алексисом Дуарте и Георгием Джикией! Ресурс для борьбы за чемпионство у «быков» есть – другой вопрос, хватит ли опыта и стабильности.

    «Краснодар» мог забить и больше. У «Спартака» же моментов особо не было. Во втором тайме «красно-белым» даже не позволили организовать штурм. Очень надежно оборонялись, быстро переходили из обороны в атаку. При этом слишком уж глубоко не садились, играли плотно и жестко. «Спартаку» позволяли только передачи во фланг и навесы в штрафную – зачастую безадресные.

    Ошибка Денисова, которая привела к пенальти, связана с прессингом, под которым он находился. Он вроде бы правильно занял позицию, но был под таким давлением, что не имел возможности оценить ситуацию. В итоге не глядя отдал на вратаря, а этот молодой пацан Кокшаров доработал эпизод до конца. Отчасти спартаковца жаль: на него теперь спустят всех собак.

    Ну, а Абаскаль опять не угадал с составом. С таким подбором игроков точно можно найти более оптимальное сочетание. Прежде всего, проблемы были в средней линии. «Динамо» в Фонбет Кубке России удалось подавить за счет скорости, быстрых переходов: у Руслана Литвинова, Данила Пруцева и Антона Зиньковского это отлично получалось. Здесь же у него Умяров выпал из игры, Игнатов тоже не был заметен, Тео Бонгонда растворился…

    Наиль Умяров – это вообще не уровень команды, которая претендует на что-то серьезное в РПЛ. Даже Кристофер Мартинс сильнее: и по скорости, и по физике. Ну и в целом с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве больше не приходится. Это не беда клуба, это беда тренера, который не может из своих классных футболистов выбрать оптимальный состав. Отсюда и такие результаты. Думаю, российского специалиста в такой ситуации уже давно уволили бы», – сказал Бубнов.

    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • Он в команде год.
    • «Спартак» занимает 8-е место.

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    Источник: Sportbox

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    03.09.2023 11:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 13:07

      Бубнов что, проктолог?
      Анализирует срамтак.
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Питерский князь 3 сентября, 13:54

      Это Вы про одно очко Спартака в последних четырех играх?...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5874

      Питерский князь > Cleaner 3 сентября, 13:59

      Это про одно отодраное очко.
      В черырех играх.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1422

      mama1991 3 сентября, 12:58

      буба козырь

      0
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 3 сентября, 12:52

      И этот про хороший состав. Бубнов, ну ты то защитник. О каком хорошем составе можно вести речь, если в команде некому в обороне играть (на более менее высоком уровне). Защитники не тянут (может Бабич что то покажет), в опорной зоне тоже нет игрока оборонительного плана. Какими критериями этот состав определяют, как хороший, уму непостижимо.

      2
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > SLADE2019 3 сентября, 12:54

      Кстати и Рябчук, пока что абсолютно непонятно, что за игрок такой? Вчера Тихонов (футболист, конечно же) правильно сказал, что его брали для того, чтобы он фланг разрывал, а на деле что?

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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > SLADE2019 3 сентября, 13:57

      А что, нападение в Спартаке хорошее? Для игры со ВТОРЫМ составом Динамо в ничего не значащем матче спартаковское нападение сгодится. А в игре с крепкой командой уровня Краснодара спартаковские "нападающие" на просто ГУМНО!...)))

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      Рейтинг: +3181

      alefreddy > SLADE2019 3 сентября, 16:36

      говорили что хорошее усиление а они кроме серба сдулись по факту а еще и Промес в отпуск ушел

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > Cleaner 4 сентября, 10:48

      Команду собирать надо, начиная с обороны. По мне у Спартака все линии нуждаются в усилении, просто в обороне полная ...а.

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > alefreddy 4 сентября, 10:53

      Промес, если говорить объективно в отпуск частенько уходит, ни у кого не спросясь. Медина и Бонгонда игроки квалифицированные, просто Абаскаль не совсем правильно их использует. Вот Бонгонда уже начал теряться. Отдали Шамара и Бальде, которые край как нужны были в такой игре, как с Краснодаром. И никого не взяли. Милешин - пародия на нападающего, но тренер его упорно выводит на замены. Короче, как сказал поэт, покой нам только снится.

      1
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy > SLADE2019 4 сентября, 20:24

      Пока Рябчук не впечатлил весьма спорное усиление.Хотя все может быть приживется

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > alefreddy 5 сентября, 07:59

      Дай то Бог.

      1
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      Рейтинг: +8685

      nik55 3 сентября, 12:33

      кто с рыжим контракт продлил пусть они и платят неустойку

      3
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > nik55 3 сентября, 13:58

      Спартаковские игроки КРИВОНОГИ!!! Чего все на тренера то валить???

      0
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      Рейтинг: +1569

      Taps 3 сентября, 12:08

      Насчёт классных футболистов Бубнов сильно погорячился.
      Гнилой и продажный менеджмент спартака - подвал
      турнирной таблицы на годы ...

      2
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      Рейтинг: +938

      sined1951 3 сентября, 11:54

      Не надо поднимать шум и панику. Чемпионат только начался. Состав игроков хороший, ситуацию они выправят. Тренера менять не надо, ни к чему хорошему эта мера не приведет.

      0
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop > sined1951 3 сентября, 12:54

      еслиб они тренеров не меняли постоянно, был бы результат давно!
      ну у них мания , уничтожать тренеров!

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      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:42

      Руководство Спартака не хочет признавать свои ошибки, за которые придется дорого платить.

      2
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