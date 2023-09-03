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    Семин объяснил неудачи «Спартака»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил ситуацию в «Спартаке».

    • В 7-м туре РПЛ команда уступила «Краснодару» (0:2).
    • После побед в первых 3 турах у «Спартака» 4 матча подряд без побед.
    • Команда идет в таблице 8-й.

    «Сломать очень легко, а построить сложно. «Спартак» очень хорошо начал чемпионат, показывал хороший уровень футбола. У команды был стабильный состав, но дальнейшие перемены привели к сегодняшним результатам.

    На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 08:48
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102454

      zigbert 3 сентября, 16:52

      Семин в чем то прав. Объективная оценка опытного тренера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      неразгибаемый спартак ... 3 сентября, 10:53

      Зато извиняться научились хорошо...)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 09:38

      Обыграли трех слабаков, а против молодца - сам овца! Тренера надо менять, млять!

      0
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 3 сентября, 09:35

      Согласен, психологический вопрос в числе главных Этот Милешин, как будто в штаны наложил, когда вышел. Что это за игрок? А Шамара и Бальде отпустили.

      1
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