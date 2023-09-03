Семин объяснил неудачи «Спартака»

Семин в чем то прав. Объективная оценка опытного тренера.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил ситуацию в «Спартаке».
- В 7-м туре РПЛ команда уступила «Краснодару» (0:2).
- После побед в первых 3 турах у «Спартака» 4 матча подряд без побед.
- Команда идет в таблице 8-й.
«Сломать очень легко, а построить сложно. «Спартак» очень хорошо начал чемпионат, показывал хороший уровень футбола. У команды был стабильный состав, но дальнейшие перемены привели к сегодняшним результатам.
На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос», – сказал Семин.