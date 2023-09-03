Семин объяснил неудачи «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил ситуацию в «Спартаке».

В 7-м туре РПЛ команда уступила «Краснодару» (0:2).

После побед в первых 3 турах у «Спартака» 4 матча подряд без побед.

Команда идет в таблице 8-й.

«Сломать очень легко, а построить сложно. «Спартак» очень хорошо начал чемпионат, показывал хороший уровень футбола. У команды был стабильный состав, но дальнейшие перемены привели к сегодняшним результатам.

На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос», – сказал Семин.