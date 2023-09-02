«Кампания сфабрикована»: Рубиалес прокомментировал травлю в свой адрес из-за поцелуя

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес поделился эмоциями от обрушившейся на него травли.

Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.

После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

Александр Мостовой поддержал Рубиалеса.

«Я обеспокоен, что люди из руководства страны оказывают давление на меня вместо того чтобы позволить правосудию действовать самостоятельно.

Я подвергся беспрецедентному линчеванию на глобальном уровне. При этом я чувствую поддержку людей в соцсетях и на улице. Граждане на фоне явной несправедливости объединились. Благодарю всех.

Эта кампания сфабрикована. Ситуация была вырвана из контекста. Уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Рубиалес.