«Кампания сфабрикована»: Рубиалес прокомментировал травлю в свой адрес из-за поцелуя

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес поделился эмоциями от обрушившейся на него травли.
- Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
- Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
- Александр Мостовой поддержал Рубиалеса.
«Я обеспокоен, что люди из руководства страны оказывают давление на меня вместо того чтобы позволить правосудию действовать самостоятельно.
Я подвергся беспрецедентному линчеванию на глобальном уровне. При этом я чувствую поддержку людей в соцсетях и на улице. Граждане на фоне явной несправедливости объединились. Благодарю всех.
Эта кампания сфабрикована. Ситуация была вырвана из контекста. Уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Рубиалес.
Источник: AS