Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Кампания сфабрикована»: Рубиалес прокомментировал травлю в свой адрес из-за поцелуя

    «Кампания сфабрикована»: Рубиалес прокомментировал травлю в свой адрес из-за поцелуя

    Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес поделился эмоциями от обрушившейся на него травли.

    • Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
    • Александр Мостовой поддержал Рубиалеса.

    «Я обеспокоен, что люди из руководства страны оказывают давление на меня вместо того чтобы позволить правосудию действовать самостоятельно.

    Я подвергся беспрецедентному линчеванию на глобальном уровне. При этом я чувствую поддержку людей в соцсетях и на улице. Граждане на фоне явной несправедливости объединились. Благодарю всех.

    Эта кампания сфабрикована. Ситуация была вырвана из контекста. Уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Рубиалес.

    Новости по теме
    «Барселона» ни разу не забила со штрафного после ухода Месси – подсчитали, сколько было попыток
    Рианчо назвал залог успешной игры Захаряна в Испании
    Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя 9
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2023 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +938

      sined1951 3 сентября, 12:20

      Тебе доверили футболом руководить в Испании, а ты баб жулькать начал. А отставку!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      Александр52 3 сентября, 08:28

      100% была провокация. Затем раздула Пресса. На фото видно, что девушка сама обнимает, её руки за спиной Рубалеса. Просто травля в изысканном испанском стиле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 2 сентября, 21:54

      Вот так там.Целуешь без согласия --бан. Ибо некуй.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 