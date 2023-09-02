«Крылья Советов» дома обыграли «Факел» (3:0) в 7-м туре РПЛ.

Рахманович красиво разобрался на фланге, выдал элегантный пас пяткой Горшкову, который прострелил в штрафную воронежцев. Однако игровой снаряд не дошел до игрока самарцев – Игорь Калинин неаккуратно отмахнулся от Констанцы, и привез пенальти в ворота своей команды.

Сам пострадавший вызвался бить пенальти. Фернандо Констанца «с точки» был точен – 62-я минута встречи и 1:0.

На 64-й минуте Марков мог сравнять счет, но попал в штангу.

На 66-й минуте встречи хозяева стараниями Николая Рассказова и Амара Рахмановича сделали счет 2:0.

А на 70-й минуте Владислав Шитов доводит счет до крупного – 3:0.