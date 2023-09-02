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    • Обзор матча «Крылья Советов» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Крылья Советов» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Крылья Советов» дома обыграли «Факел» (3:0) в 7-м туре РПЛ.

    Рахманович красиво разобрался на фланге, выдал элегантный пас пяткой Горшкову, который прострелил в штрафную воронежцев. Однако игровой снаряд не дошел до игрока самарцев – Игорь Калинин неаккуратно отмахнулся от Констанцы, и привез пенальти в ворота своей команды.

    Сам пострадавший вызвался бить пенальти. Фернандо Констанца «с точки» был точен – 62-я минута встречи и 1:0.

    На 64-й минуте Марков мог сравнять счет, но попал в штангу.

    На 66-й минуте встречи хозяева стараниями Николая Рассказова и Амара Рахмановича сделали счет 2:0.

    А на 70-й минуте Владислав Шитов доводит счет до крупного – 3:0.

    Источник: Матч.ТВ

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    02.09.2023 19:17
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