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    • Клопп прокомментировал ситуацию с возможной продажей Салаха

    Клопп прокомментировал ситуацию с возможной продажей Салаха

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, изменилась ли позиция клуба по поводу ухода Мохамеда Салаха.

    • Египтянина хочет купить «Аль-Иттихад».
    • Саудовский клуб готов предложить за него до 200 млн евро.
    • Салах связан с «Ливерпулем» контрактом до 2025 года.

    «Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

    Угроза из-за интереса клубов Саудовской Аравии? Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но думаю, что следующие две недели покажут, насколько это сложный вызов», – сказал Клопп.

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    Источник: Liverpool Echo

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    01.09.2023 13:45
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