Клопп прокомментировал ситуацию с возможной продажей Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, изменилась ли позиция клуба по поводу ухода Мохамеда Салаха.

Египтянина хочет купить «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб готов предложить за него до 200 млн евро.

Салах связан с «Ливерпулем» контрактом до 2025 года.

«Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

Угроза из-за интереса клубов Саудовской Аравии? Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но думаю, что следующие две недели покажут, насколько это сложный вызов», – сказал Клопп.