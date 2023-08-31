Уткин оценил итоги жеребьевки группового этапа ЛЧ

Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

«Всего так много, и все такое вкусненькое... Да, группа F прям до скрежета зубовного непредсказуема (Париж, Дортмунд, Милан, Ньюкасл).

Но меня как-то больше на старте прельщает группа D (Бенфика, Интер, Зальцбург и Реал Сосьедад). Тоже без выраженного лидера, все команды структурно хороши и играют на стиле.

Планирую получить массу удовольствия от этих игр», – написал Уткин в своем телеграм-канале.