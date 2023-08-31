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    Уткин оценил итоги жеребьевки группового этапа ЛЧ

    Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

    «Всего так много, и все такое вкусненькое... Да, группа F прям до скрежета зубовного непредсказуема (Париж, Дортмунд, Милан, Ньюкасл).

    Но меня как-то больше на старте прельщает группа D (Бенфика, Интер, Зальцбург и Реал Сосьедад). Тоже без выраженного лидера, все команды структурно хороши и играют на стиле.

    Планирую получить массу удовольствия от этих игр», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Групповой этап ЛЧ стартует 19 сентября.
    • Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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