Уткин оценил итоги жеребьевки группового этапа ЛЧ

Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
«Всего так много, и все такое вкусненькое... Да, группа F прям до скрежета зубовного непредсказуема (Париж, Дортмунд, Милан, Ньюкасл).
Но меня как-то больше на старте прельщает группа D (Бенфика, Интер, Зальцбург и Реал Сосьедад). Тоже без выраженного лидера, все команды структурно хороши и играют на стиле.
Планирую получить массу удовольствия от этих игр», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Групповой этап ЛЧ стартует 19 сентября.
- Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина