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    • «Крылья Советов» – «Факел»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 2 сентября

    «Крылья Советов» – «Факел»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 2 сентября

    В 7 туре РПЛ самарские «Крылья Советов» на своем поле примут воронежский «Факел». Игра состоится 2 сентября на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток матча прозвучит в 17:30 по московскому времени.

    «Крылья Советов»

    «Крылышки» пока можно назвать одной из самых «домашних» команды нынешнего розыгрыша РПЛ. В 4 матчах Премьер-лиги, проведенных в Самаре, подопечные Игоря Осинькина уступили только один раз – питерскому «Зениту» (0:1). Зато были одержаны победы над ярким «Ростовом» Валерия Карпина (5:1), и дебютантом РПЛ «Балтикой» (2:1). В актив самарцев запишем и боевую ничью с крепким «Динамо» (3:3).

    В гостях «Крылья» пока не побеждали – именно в рамках РПЛ. Команда сыграла вничью с «Локо» (1:1), и уступила «Рубину» (1:2).

    «Факел»

    Воронежцы откровенно провалили начало нового розыгрыша РПЛ, проиграв в стартовых четырех матчах национального первенства. Однако, похоже, подопечные Вадима Евсеева постепенно приходят в себя – в последних двух матчах РПЛ «Факел» уверенно обыграл «Пари НН» (2:0), а затем отобрал очки у лидирующего «Краснодара» (0:0).

    Статистика

    История противостояния команд насчитывает 24 игры. В последних 5 матчах были зафиксированы следующие результаты:

    • 28.05.2023 «Факел» – «Крылья Советов» 2:1;
    • 27.11.2022 «Крылья Советов» – «Факел» 1:0;
    • 29.09.2022 «Факел» – «Крылья Советов» 0:1;
    • 19.08.2022 «Крылья Советов» – «Факел» 1:1;
    • 17.04.2021 «Крылья Советов» – «Факел» 5:1.

    Факты о командах:

    • «Крылья Советов» не проигрывают в 6 из 8 последних матчей против «Факела»;
    • «Факел» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Крыльев» в РПЛ;
    • в последних 5 играх «Крылья Советов» пропускают в среднем 1.60 гола за игру, а забивают в среднем 1.00 мяч за матч;
    • «Крылья Советов» забивает в 7 последних матчах против «Факела»;
    • в последних 5 играх «Факел» пропускает в среднем 0.60 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 мяча за матч.

    Наш прогноз на игру

    В матче «Крылья Советов» – «Факел», вероятно, победят хозяева поля. Впрочем, вряд ли стоит ожидать результативного матча. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (1.82).

    Источник: Бомбардир

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