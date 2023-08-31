В 7 туре РПЛ самарские «Крылья Советов» на своем поле примут воронежский «Факел». Игра состоится 2 сентября на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток матча прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Крылья Советов»

«Крылышки» пока можно назвать одной из самых «домашних» команды нынешнего розыгрыша РПЛ. В 4 матчах Премьер-лиги, проведенных в Самаре, подопечные Игоря Осинькина уступили только один раз – питерскому «Зениту» (0:1). Зато были одержаны победы над ярким «Ростовом» Валерия Карпина (5:1), и дебютантом РПЛ «Балтикой» (2:1). В актив самарцев запишем и боевую ничью с крепким «Динамо» (3:3).

В гостях «Крылья» пока не побеждали – именно в рамках РПЛ. Команда сыграла вничью с «Локо» (1:1), и уступила «Рубину» (1:2).

«Факел»

Воронежцы откровенно провалили начало нового розыгрыша РПЛ, проиграв в стартовых четырех матчах национального первенства. Однако, похоже, подопечные Вадима Евсеева постепенно приходят в себя – в последних двух матчах РПЛ «Факел» уверенно обыграл «Пари НН» (2:0), а затем отобрал очки у лидирующего «Краснодара» (0:0).

Статистика

История противостояния команд насчитывает 24 игры. В последних 5 матчах были зафиксированы следующие результаты:

Факты о командах:

«Крылья Советов» не проигрывают в 6 из 8 последних матчей против «Факела»;

«Факел» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Крыльев» в РПЛ;

в последних 5 играх «Крылья Советов» пропускают в среднем 1.60 гола за игру, а забивают в среднем 1.00 мяч за матч;

«Крылья Советов» забивает в 7 последних матчах против «Факела»;

в последних 5 играх «Факел» пропускает в среднем 0.60 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 мяча за матч.

Наш прогноз на игру

В матче «Крылья Советов» – «Факел», вероятно, победят хозяева поля. Впрочем, вряд ли стоит ожидать результативного матча. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (1.82).