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    • Фил Воронин угадывает факты про игроков ЦСКА в шоу с Марией Орзул

    Фил Воронин угадывает факты про игроков ЦСКА в шоу с Марией Орзул

    OnlyFacts – шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, спортсмены и медийные личности знают факты о футболистах.

    Гостем нового выпуска стал стендап-комик, болельщик ЦСКА и участник многих популярных проектов («Comedy Баттл», «Прожарка», «Круги на полях», «Игра») – Фил Воронин.

    Специально для нашего гостя мы подобрали вопросы об игроках «армейского» клуба, таких как Акинфеев, Головин, Семак, Олич, Карвальо, Вагнер, Хонда, Игнашевич, Дзагоев и Чалов.

    Вы узнаете, кто из футболистов в начале карьеры отказался играть за «Челси», кому повезло после перехода в ЦСКА в 50 раз увеличить свою зарплату и кто снимался в «Ералаше».

    Полный выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=936dVbEHseA

    Источник: Бомбардир

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