Объявившая голодовку мать Рубиалеса попала в больницу

У мамы главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса ухудшилось здоровье на фоне голодовки. Женщину экстренно госпитализировали в больницу Святой Анны в Монтриле.

Мать функционера Анхелес Бехар планирует голодать, пока не будет решена проблема «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.