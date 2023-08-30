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    Объявившая голодовку мать Рубиалеса попала в больницу

    У мамы главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса ухудшилось здоровье на фоне голодовки. Женщину экстренно госпитализировали в больницу Святой Анны в Монтриле.

    Мать функционера Анхелес Бехар планирует голодать, пока не будет решена проблема «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

    • Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
    • Почти весь тренерский штаб женской сборной Испании в знак протеста на поступок Рубиалеса ушел в отставку, а более 50 футболистов объявили, что не будут играть за команду, пока функционер не уйдет в отставку.

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    Источник: Mundo Deportivo

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