Полиция нашла 16-летнюю фигуристку Горбачеву

Полицейские установили местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.
- Спортсменка пропала в Москве в понедельник, 28 августа, около 19 часов.
- Позднее на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой. На это место прибыла поисково-спасательная группа МЧС.
- Выдвигались версии, что Алина могла утонуть.
- Перед своей пропажей фигуристка поссорилась с тренером
«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.
По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
Источник: телеграм-канал прокуратуры Москвы