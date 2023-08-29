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    Полиция нашла 16-летнюю фигуристку Горбачеву

    Полицейские установили местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

    • Спортсменка пропала в Москве в понедельник, 28 августа, около 19 часов.
    • Позднее на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой. На это место прибыла поисково-спасательная группа МЧС.
    • Выдвигались версии, что Алина могла утонуть.
    • Перед своей пропажей фигуристка поссорилась с тренером

    «При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.

    По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

    Источник: телеграм-канал прокуратуры Москвы

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +303

      Александр.Т. 6 минут назад

      Психанула деваха от тренировок, решила расслабиться а родителям побоялась рассказать что ушла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25094

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Ура, игры Фонбет Кубка России можно продолжить! )

      1
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