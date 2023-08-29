Полиция нашла 16-летнюю фигуристку Горбачеву

Полицейские установили местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

Спортсменка пропала в Москве в понедельник, 28 августа, около 19 часов.

Позднее на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой. На это место прибыла поисково-спасательная группа МЧС.

Выдвигались версии, что Алина могла утонуть.

Перед своей пропажей фигуристка поссорилась с тренером

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.

По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.