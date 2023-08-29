Бразильский защитник подтвердил переход в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвин подтвердил информацию о том, что продолжит карьеру в ЦСКА.

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на игре в Бразилии, но теперь мне нужно отправиться в Россию.

Я был очень счастлив в «Атлетико», но еду за мечтой. Постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», – сказал Келвин.