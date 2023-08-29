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    Бразильский защитник подтвердил переход в ЦСКА

    Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвин подтвердил информацию о том, что продолжит карьеру в ЦСКА.

    «Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на игре в Бразилии, но теперь мне нужно отправиться в Россию.

    Я был очень счастлив в «Атлетико», но еду за мечтой. Постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», – сказал Келвин.

    • Рыночная стоимость Келвина – 7 миллионов евро.
    • Он в «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года.
    • Статистика правого защитника: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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    Источник: Globo

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