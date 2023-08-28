«Крылья Советов» и «Факел» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
Угадай победителя и получи 2000 рублей
- Игра состоится в субботу, 2 сентября.
- Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Факел»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Крылья Советов» – «Факел»
- Победа «Крыльев Советов» – 1.82
- Ничья – 3.65
- Победа «Факела» – 4.40
Источник: Бомбардир