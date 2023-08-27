Фанаты «ПСЖ» приехали к стадиону «Интера Майами», чтобы уколоть Месси: «Наконец-то избавились»

Болельщики «ПСЖ» из объединения Collectif Ultras Paris приехали к стадиону «Интера Майами», чтобы растянуть баннер в адрес нападающего американского клуба Лионеля Месси.
«Наконец-то избавились от грубияна», – гласит баннер, на котором указано, что он адресован аргентинцу.
- Аналогичный баннер фанаты «ПСЖ» вывесили накануне в адрес Неймара на матче 3-го тура Лиги 1 против «Ланса» (3:1).
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона.
- В обоих команда выиграла Лигу 1.
Фото: twitter.com/MegaPSG_
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Источник: «Бомбардир»