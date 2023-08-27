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    • Экс-судья АПЛ признался, что в 2022 году осознанно не позвал коллегу к монитору ради назначения пенальти в пользу «Челси»

    Экс-судья АПЛ признался, что в 2022 году осознанно не позвал коллегу к монитору ради назначения пенальти в пользу «Челси»

    Бывший арбитр АПЛ Майк Дин вспомнил эпизод из 2022 года, когда его бригада не назначила пенальти в пользу «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

    • Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро схватил Марка Кукурелью за волосы в своей штрафной.

    «Я пропустил тот глупый эпизод с волосами Кукурельи. Мне не хотелось звать главного судью Энтони Тэйлора к монитору, потому что он мой приятель. Я не хотел добавлять ему проблем.

    Это моя ошибка. Она повлияла на мое будущее», – сказал Дин.

    • Карьера Тэйлора продолжается. Он судил финал Лиги Европы в мае.
    • Дин судил в АПЛ с 2000 по 2022 год.

    Скриншот эфира Sky Sports

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    Источник: The Telegraph

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