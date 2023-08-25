Сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьскому сбору

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что договоренность со вторым соперником по сентябрьскому сбору сборной России достигнута.

Известно, что 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром, но будет еще один матч, о котором говорит Митрофанов.

Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.

Последний матч россияне провели в марте.

«В настоящий день есть определенные договоренности, мы определились со вторым соперником.

Как только будут окончательно определены слоты показа и со второй стороны вернется наша группа, которая отработает вопросы с технической организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником», – сказал Митрофанов.

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