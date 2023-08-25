Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьскому сбору

    Сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьскому сбору

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что договоренность со вторым соперником по сентябрьскому сбору сборной России достигнута.

    • Известно, что 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром, но будет еще один матч, о котором говорит Митрофанов.
    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Последний матч россияне провели в марте.

    «В настоящий день есть определенные договоренности, мы определились со вторым соперником.

    Как только будут окончательно определены слоты показа и со второй стороны вернется наша группа, которая отработает вопросы с технической организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником», – сказал Митрофанов.

    Новости по теме
    Пятая по силе сборная Африки готова сыграть с Россией
    В «Сосьедаде» отреагировали на невызов Захаряна в сборную России 1
    Карпин ответил, когда объявит итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 