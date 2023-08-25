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    Клопп упомянул Россию, жалуясь на Саудовскую Аравию

    Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу не нравится, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже европейского.

    «В Саудовской Аравии окно закроется позже нашего. Нечто подобное было в России, но там были не такие сумасшедшие деньги.

    Уверен, что ФИФА могла бы изменить эти даты по щелчку пальцев», – сказал Клопп, опасаясь, что его игроки после закрытия окна в Европе уедут в Саудовскую Аравию и вместо них нельзя будет до января никого купить.

    • Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вскоре может перейти в «Аль-Иттихад».
    • Из «Ливерпуля» уже перешел туда Фабиньо.
    • Саудовская Аравия вошла в топ-10 лиг мира по суммарной стоимости игроков.

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    Источник: Liverpool Echo

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