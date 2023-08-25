Самый дорогой форвард в истории «Ливерпуля» может перейти в «Челси»

«Челси» продолжает искать варианты усиления центра атаки.
Лондонский клуб проявляет интерес к Дарвину Нуньесу из «Ливерпуля».
«Челси» обещает уругвайцу статус основного игрока и 9-й номер.
- «Ливерпуль» купил Нуньеса год назад за 80 миллионов евро.
- Это самый дорогой трансфер в истории клуба среди форвардов (больше платили только за Вирджила ван Дейка – 84,65 млн евро).
- В дебютном сезоне Дарвин забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
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Источник: Football.london