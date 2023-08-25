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    • Луческу: «Киевское «Динамо» играло против сборной Африки, а не против «Бешикташа»

    Луческу: «Киевское «Динамо» играло против сборной Африки, а не против «Бешикташа»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от «Бешикташа» (2:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

    «Мы играли против сборной Африки, а не против «Бешикташа». Очень трудно играть против них с 11 доморощенными футболистами.

    Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы», – сказал Луческу.

    В составе «Бешикташа» сыграли 5 африканцев: Дэниэл Амарти, Омар Колли, Венсан Абубакар, Артюр Масуаку и Джексон Мюлека.

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    Источник: Sporx

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1966

      lek! 19 минут назад

      В Шахтере же ***** играли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6761

      Давид59 33 минуты назад

      Как-то нехорошо сказал. Сказал бы лучше "против сборной легионеров".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      erybov1965 1 час назад

      Как будто у "сборной Турции", нынешнее киевское Динамо, выиграло бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +670

      Mityai90 1 час назад

      Сказал бывший тренер сборной Бразилии в лице Шахтера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6047

      fakeid 1 час назад

      сборная африки всегда была в тарасятнике) и щас ещё зулусов прикупят)

      0
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