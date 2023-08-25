Луческу: «Киевское «Динамо» играло против сборной Африки, а не против «Бешикташа»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от «Бешикташа» (2:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

«Мы играли против сборной Африки, а не против «Бешикташа». Очень трудно играть против них с 11 доморощенными футболистами.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы», – сказал Луческу.

В составе «Бешикташа» сыграли 5 африканцев: Дэниэл Амарти, Омар Колли, Венсан Абубакар, Артюр Масуаку и Джексон Мюлека.