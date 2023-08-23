Дюков предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут бан с российского футбола

Президент РФС Александр Дюков оценил перспективы возможного возвращения российских команд в международные турниры.
– Есть ли ясность по поводу возвращения, вы видите положительную динамику?
Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.
– Через какое время?
– Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.
– Вы имеете ввиду какой уровень возвращения?
– Или клубные, или национальные команды.
– Перспектива какова – этот год, следующий?
– Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году.
- Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
- Национальная команда играет только товарищеские матчи.
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Источник: «РБ Спорт»