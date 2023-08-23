Дюков предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут бан с российского футбола

Президент РФС Александр Дюков оценил перспективы возможного возвращения российских команд в международные турниры.

– Есть ли ясность по поводу возвращения, вы видите положительную динамику?

Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.

– Через какое время?

– Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.

– Вы имеете ввиду какой уровень возвращения?

– Или клубные, или национальные команды.

– Перспектива какова – этот год, следующий?

– Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году.

Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.

Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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