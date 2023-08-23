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    • Дюков предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут бан с российского футбола

    Дюков предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут бан с российского футбола

    Президент РФС Александр Дюков оценил перспективы возможного возвращения российских команд в международные турниры.

    – Есть ли ясность по поводу возвращения, вы видите положительную динамику?

    Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.

    – Через какое время?

    – Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.

    – Вы имеете ввиду какой уровень возвращения?

    – Или клубные, или национальные команды.

    – Перспектива какова – этот год, следующий?

    – Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3071

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Привыкли лапшу на уши вешать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30820

      JTherry > АЛЕКС 58 1 час назад

      точно так же Дюк-офф вешал лапшу, что он за бом.жей не болеет...)

      2
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      Рейтинг: +5045

      Бомбардиръ 1 час назад

      Если вернемся туда и в то время начнется какая-нибудь акция в пользу п*доров, например Жизньпидоровважна, то опять выйдем оттуда наверно.

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      Рейтинг: +33918

      zra78 > Бомбардиръ 1 час назад

      Жо.ыпидоровважны...

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      Рейтинг: +5045

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 1 час назад

      Только что прочитал одну новость:
      «Аль-Иттихад» хочет продать Жоту, купленного месяц назад за 29 млн евро
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      По другой версии, Жота оказался гомосексуалистом, что в Саудовской Аравии наказывается смертной казнью – из-за этого клуб решил немедленно избавиться от нападающего

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