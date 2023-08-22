Гвардиола перенес экстренную операцию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сможет руководить командой в ближайших матчах.
52-летний специалист перенес экстренную операцию на спине. Его оперировала хирург Мирейя Ильюэка.
Он будет проходить реабилитацию в Барселоне.
- Гвардиола вернется в строй после сентябрьского перерыва на матчи сборных.
- Временно «Сити» будет возглавлять помощник главного тренера Хуанма Лильо.
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Источник: сайт «Манчестер Сити»