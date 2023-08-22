Федотов объяснил, почему ЦСКА пропускает в каждом матче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему клуб пропускает в каждом матче нового сезона РПЛ.
«Здесь есть, к чему стремиться. Нас это не устраивает.
График надо сказать с самого начала чемпионата – сыграли два тройника, уже шесть матчей за короткий промежуток времени и при минимальной ротации.
И плюс еще нет свежей крови. У нас совсем молодые мальчики. Они помогают, как могут», – сказал Федотов.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ после 5 туров.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»