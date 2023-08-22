Федотов объяснил, почему ЦСКА пропускает в каждом матче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему клуб пропускает в каждом матче нового сезона РПЛ.

«Здесь есть, к чему стремиться. Нас это не устраивает.

График надо сказать с самого начала чемпионата – сыграли два тройника, уже шесть матчей за короткий промежуток времени и при минимальной ротации.

И плюс еще нет свежей крови. У нас совсем молодые мальчики. Они помогают, как могут», – сказал Федотов.