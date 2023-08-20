Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Зенита»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий после поражения от «Зенита».

«Спартаку» надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», – сказала Зарема.

«Спартак» проиграл два матча подряд.

Клуб опустился на 6-е место в РПЛ.

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