Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Зенита»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий после поражения от «Зенита».
«Спартаку» надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», – сказала Зарема.
- «Спартак» проиграл два матча подряд.
- Клуб опустился на 6-е место в РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»