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Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Зенита»

20 августа 2023, 23:03
15

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий после поражения от «Зенита».

«Спартаку» надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году», – сказала Зарема.

  • «Спартак» проиграл два матча подряд.
  • Клуб опустился на 6-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Салихова Зарема
Комментарии (15)
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erybov1965
1692562044
Так этого преимущества нет и с такой игрой,скорее всего не будет.
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Вомбат
1692562319
Нет. Спартаку придется скоро менять тренера, этот уже поплыл. С составом не может определиться и в свое оправдание несет явный бред.
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neveldomha
1692563066
Ну прям столько много надо, что проще поменять рыжего на новый пиджак. Как всего и поступает Спартак.
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Bukmop
1692565111
Очень много перестановок было в первом тайме. Никто не успевал на свое место полный непонятки
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eugen-han
1692575352
Во-первых Спартак сразу же растерял преимущество на старте чемпионата, а во-вторых работу тренера(ротацию и прочее) ставить под сомнение,- это означает, что Зарема признает свою ошибку, что советовала рыжего на пост ,, наставника" команды (?).
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Ганнибал Лектор
1692577726
Личка захотел переиграть Зенит, поставил сзади автобус, а впереди выпустил быстрого Тюкавина - и цель достигнута. А рыжий решил сыграть с Семаком в открытый футбол. В принципе, респект хряку
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гууд
1692587304
Зарема ты чего ? А как же обвинить что все куплено ? Что все опять против Спартака? )
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Kollljan
1692591269
Ну вот, пять туров сыграно, Спартаку хана! Я доволен!
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SuperNils
1692592651
А что там случилось-то? Опять рылы проиграли?
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O-kolesov
1692596503
Я смотрю Зенит для Спартака как лакмусовая бумажка. Как только в начале сезона Спартак проигрывает Зениту, начинается паника. Тренер гумно, срочно менять, игроки не такие, зачем купили, схема игры не та, тренера на мыло. Самовлюблённые позорники.
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