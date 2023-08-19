«Фиорентина» ищет новую команду для Кокорина из-за лимита

Александр Кокорин вряд ли останется в «Фиорентине».
Итальянский клуб ищет варианты продолжения карьеры для 32-летнего футболиста.
На российского форварда не рассчитывают, поскольку он не вписывается в лимиты, существующие в Серии А.
В «Фиорентине» опасаются, что Кокорина придется убрать из заявки, но при этом платить ему высокую зарплату (1,8 млн евро в год).
Дедлайн для формирования итогового состава на сезон – 2 сентября.
- Кокорин вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
- Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
- Он попал в заявку «Фиорентины» на игру 1-го тура Серии А против «Дженоа».
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Источник: «Спорт-Экспресс»