Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фиорентина» ищет новую команду для Кокорина из-за лимита

19 августа 2023, 15:49
1

Александр Кокорин вряд ли останется в «Фиорентине».

Итальянский клуб ищет варианты продолжения карьеры для 32-летнего футболиста.

На российского форварда не рассчитывают, поскольку он не вписывается в лимиты, существующие в Серии А.

В «Фиорентине» опасаются, что Кокорина придется убрать из заявки, но при этом платить ему высокую зарплату (1,8 млн евро в год).

Дедлайн для формирования итогового состава на сезон – 2 сентября.

  • Кокорин вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
  • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
  • Он попал в заявку «Фиорентины» на игру 1-го тура Серии А против «Дженоа».

Важнейший матч РПЛ уже сегодня: используйте бонус до 17000₽ и ставьте без риска!

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1692460563
Изначально было понятно что он им не нужен. Надо на Кипр возвращаться, там Кокорин хоть играл.
Ответить
Главные новости
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
Все новости
Все новости
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+