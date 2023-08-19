«Фиорентина» ищет новую команду для Кокорина из-за лимита

Александр Кокорин вряд ли останется в «Фиорентине».

Итальянский клуб ищет варианты продолжения карьеры для 32-летнего футболиста.

На российского форварда не рассчитывают, поскольку он не вписывается в лимиты, существующие в Серии А.

В «Фиорентине» опасаются, что Кокорина придется убрать из заявки, но при этом платить ему высокую зарплату (1,8 млн евро в год).

Дедлайн для формирования итогового состава на сезон – 2 сентября.

Кокорин вернулся из аренды в кипрском «Арисе».

Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.

Он попал в заявку «Фиорентины» на игру 1-го тура Серии А против «Дженоа».

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