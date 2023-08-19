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    «Фиорентина» ищет новую команду для Кокорина из-за лимита

    Александр Кокорин вряд ли останется в «Фиорентине».

    Итальянский клуб ищет варианты продолжения карьеры для 32-летнего футболиста.

    На российского форварда не рассчитывают, поскольку он не вписывается в лимиты, существующие в Серии А.

    В «Фиорентине» опасаются, что Кокорина придется убрать из заявки, но при этом платить ему высокую зарплату (1,8 млн евро в год).

    Дедлайн для формирования итогового состава на сезон – 2 сентября.

    • Кокорин вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • Он попал в заявку «Фиорентины» на игру 1-го тура Серии А против «Дженоа».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5926

      fakeid 1 час назад

      было же раньше правило, которое гуглится как "дело симутенкова", по которому игроки из россии не считались легионерами в евросоюзе. почему отменили - хз.

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