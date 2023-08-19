Тухель оценил дебют Кейна за «Баварию» в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель доволен игрой новичка команды Гарри Кейна.

В пятницу мюнхенцы разгромили «Вердер» со счетом 4:0.

Английский форвард забил и сделал ассист.

Он перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 100 млн евро + бонусы.

«Как мне старт карьеры Кейна в «Баварии»? Хорошо – это мягко сказано. Это было великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках.

В этом матче он сразу начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе», – сказал Тухель.